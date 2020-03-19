Петербуржцы сменили метро на такси из-за коронавирусной инфекции

В петербургском метро снизился пассажиропоток почти на 100 тыс. человек в сутки на фоне ситуации с коронавирусом. А вот в такси, наоборот, люди стали садиться охотнее.

Соответствующие показатели связаны с тем, что у части горожан отпала надобность в перемещении по городу – закрыты все культурные, спортивные, общественные мероприятия, работодатели переводят сотрудников на удаленную работу, а школьники и студенты переводятся на дистанционное обучение.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, пассажиропоток снизился примерно на сто тысяч в сутки, обычно он составляет около 2,3 млн человек.

В то же время в такси отмечают рост спроса примерно на 15 процентов, правда там уточняют, что он может еще вырасти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около Мурино затонул каршеринговый Porsche Macan, водителя госпитализировали.