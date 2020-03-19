Около Мурино затонул каршеринговый Porsche Macan, водителя госпитализировали

Около Мурино затонул каршеринговый Porsche Macan, водителя госпитализировали
Место происшествия. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Около города Мурино автомобиль каршеринговой службы «Яндекс. Драйв» угодил в водоем. У машины внезапно выключился двигатель, в результате чего легковушка вылетела в воду.

Обо всем стало известно в среду вечером, 18 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По их словам, в водоем угодил автомобиль Porsche Macan. В результате ДТП водитель машины оказался в больнице, пассажир же не получил никаких повреждений.

«Если верить словам жены, то так машина была в области, то каршеринговая компания дистанционно выключила двигатель», — рассказал очевидец.

Официальной информации о данном инциденте не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отделении «Почты России» в Купчино обнаружили подозрительный мешок.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
каршеринг мурино происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Дыбенко остановили бодрого водителя с наркотиками в двери
В Ленобласти ожидается дождь и ветер
За визит лже-сотрудницы газовой службы пожилая петербурженка отдала 870 тысяч
Петербуржца избили бейсбольной битой в Московском районе
На Композиторов пьяный мужчина избил свою сестру
Сбербанк представил самый худший сценарий кризиса в России
Петербуржцы сменили метро на такси из-за коронавирусной инфекции
Около Мурино затонул каршеринговый Porsche Macan, водителя госпитализировали