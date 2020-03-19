Около Мурино затонул каршеринговый Porsche Macan, водителя госпитализировали

Около города Мурино автомобиль каршеринговой службы «Яндекс. Драйв» угодил в водоем. У машины внезапно выключился двигатель, в результате чего легковушка вылетела в воду.

Обо всем стало известно в среду вечером, 18 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По их словам, в водоем угодил автомобиль Porsche Macan. В результате ДТП водитель машины оказался в больнице, пассажир же не получил никаких повреждений.

«Если верить словам жены, то так машина была в области, то каршеринговая компания дистанционно выключила двигатель», — рассказал очевидец.

Официальной информации о данном инциденте не поступало.

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