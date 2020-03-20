Авиакомпания Emirates приостановит полеты: в Петербург отправят серию чартерных рейсов

Рейсы авиаперевозчика из Дубая в Москву и Петербург будут доступны только гражданам РФ. Фото: pixabay

Рейсы авиаперевозчика из Дубая в Москву и Петербург будут доступны только гражданам РФ. Фото: pixabay

Авиакомпания Emirates приостановит регулярные рейсы между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Россиян планируют вернуть чартерными рейсами.

В авиакомпании отметили, что в связи с временной приостановкой полетов в ОАЭ Emirates приостановит рейсы с 20 марта.

Для возвращения путешественников, чья поездка затронута данными изменениями, компания запустит несколько чартерных рейсов в Россию в период с 20 марта до 29 марта.

Рейсы авиаперевозчика из Дубая в Москву и Петербург будут доступны только гражданам РФ, а из России в Дубай — только гражданам других государств.

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