Названа причина смерти пожилой пациентки с коронавирусом в Москве

Названа причина смерти пожилой пациентки с коронавирусом в Москве
Коронавирус. Фото: pixabay

Пожилая москвичка, у которой выявили инфекцию COVID-19, скончалась в больнице из-за оторвавшегося тромба. Об этом заявил главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц.

По словам специалиста, причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Он напомнил, что у 79-летней пациентки при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирус. Однако причиной гибели стала не пневмония, а оторвавшийся тромб.

Как сообщает оперштаб, доктор медицинских наук добавил, что на момент смерти изменений в легких не было.

Теперь специалисты установили весь круг близких пациентки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у пожилой женщины был ряд тяжелых заболеваний помимо коронавирусной инфекции.

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