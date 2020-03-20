Названа причина смерти пожилой пациентки с коронавирусом в Москве

Пожилая москвичка, у которой выявили инфекцию COVID-19, скончалась в больнице из-за оторвавшегося тромба. Об этом заявил главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц.

По словам специалиста, причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Он напомнил, что у 79-летней пациентки при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирус. Однако причиной гибели стала не пневмония, а оторвавшийся тромб.

Как сообщает оперштаб, доктор медицинских наук добавил, что на момент смерти изменений в легких не было.

Теперь специалисты установили весь круг близких пациентки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у пожилой женщины был ряд тяжелых заболеваний помимо коронавирусной инфекции.