Во время уборки в Петродворце нашли опасную мину времен ВОВ

Мина времен войны. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

Мина времен войны. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

В городе Петродворце во время уборки территории нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас представлял опасность для окружающих.

Предмет, похожий на боеприпас, был обнаружен 19 марта возле предприятия на Фабричной улицы. Сразу после этого уборка была прекращена, а участок оцеплен.

Информация о боеприпасе была передана в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. На место происшествия выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН. Обследование показало, что найденный боеприпас — минометная мина калибра 82 мм времен ВОВ.

Мина находилась в состоянии сильной коррозии. В корпусе её имелось взрывчатое вещество, что представляло опасность для окружающих, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.

Боеприпас вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга сотрудники МЧС обнаружили и обезвредили боеприпас времен ВОВ.