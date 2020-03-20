Елена Летучая взбудоражила подписчиков снимком в белье

Телеведущая и продюсер Елена Летучая опубликовала в Instagram снимок в белье. Фотография вызвала ажиотаж среди подписчиков и собрала больше лайков, чем большинство предыдущих постов.

Снимок Летучая выложила утром 20 марта. На фото она сидит на кровати, застеленной белоснежным постельным бельем. Одета Летучая в трусики и бюстгальтер. Купальник это или нижнее белье, по кадру определить невозможно.

«Наконец-то выспалась… #самоизоляция», — подписала пост телеведущая.

Снимок набрал внушительные 24,5 тыс. лайков. Для сравнения, последние её три фотографии собрали от 5 до 7 тыс. положительных реакций. На них Летучая предстала в более закрытых образах.

Подписчиков восхитила работа, которую Летучая проделала над своей фигурой. Такой уход за собой — большой труд, подчеркнули они. Сама фотография, по мнению подписчиков, пропитана нежностью и красотой.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что Елена Летучая поделилась снимком с отдыха в Майами.