Елена Летучая в кроп-топе и мини-юбке похвасталась стройной фигурой

Российская телеведущая Елена Летучая отдыхает в Майами. Звезда опубликовала в Сети откровенные фотографии.

Ведущая шоу «Ревизорро» наслаждается отпускам вместе со своим мужем Юрием Анашенковым. 41-летняя телеведущая часто меняет свои купальники, а также радует поклонников откровенными образами.

В один из дней звезда позировала перед камерой в пикантном черном костюме, состоящем из облегающего кроп-топа и мини-юбки. Летучая распустила волосы, а в качестве аксессуаров выбрала цепочку и браслеты.

Подписчики активно комментировали фотографию, образ телеведущей явно понравился пользователям соцсети Instagram.

«Красотуля и форма великолепная», — написала подписчица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Елена Летучая раскрыла секреты своей диеты.