Елена Летучая раскрыла секреты своей диеты

Свой ужин Летучая съедает до семи часов вечера, за три-четыре часа до сна. Скриншот: Instagram

Свой ужин Летучая съедает до семи часов вечера, за три-четыре часа до сна. Скриншот: Instagram

Российская телеведущая рассказала в своем instagram-аккаунте о диете, которой она придерживается уже долгие годы.

Елена Летучая рассказала, что секрет ее прекрасной формы заключается в питании продуктами, которые не раздражают желудочно-кишечный тракт. К такой пище относятся слишком острые, пряные, жирные и жарены блюда, а также различные копчености и соленья.

Телеведущая посоветовала своим поклонникам посетить медучреждение и сделать тест на пищевую переносимость фруктозы, лактозы и глютена, чтобы узнать, какие продукты из рациона не подходят для организма.

По словам звезды, она ест три раза в день. При этом промежутки между приемами пищи должны составлять не менее четырех часов. Свой ужин Летучая съедает до семи часов вечера, за три-четыре часа до сна. А пару раз в неделю она вовсе отказывается от ужина, что позволяет снизить вес и поддержать здоровье головного мозга.

Также телеведущая пьет много воды и старается полностью концентрироваться на приеме пищи.

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