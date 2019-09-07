Диетологи рассказали, что нужно есть перед сном, чтобы похудеть

Желающим поскорее скинуть лишние килограммы, зарубежные диетологи посоветовали устраивать поздние перекусы.

Если перед сном мучает чувство голода, можно позволить себе съесть сваренное вкрутую яйцо. На пользу также пойдет небольшое количество грецких орехов, миндаля, классический йогурт, морковь,огурец или помидор.

Не повредит и поздний ужин с небольшим стейком из мяса или рыбы и овощами.

Как сообщает Food.news, такие перекусы подойдут людям с диабетом. Так как употребление белковых продуктов с низким содержанием жира поможет за ночь стабилизировать уровень сахара в крови.

Поздний перекус должен быть белковым, важно минимизировать количество углеводов.

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