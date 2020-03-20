Вера Брежнева показала, чем ее семья занимается во время карантина

Вера Брежнева показала, чем ее семья занимается во время карантина
Брежнева лишний раз доказала, что у них в семье все хорошо. Фото: https://www.instagram.com/ververa/

Артистка редко рассказывает о личной жизни, особенно о муже.

Об этом стало известно 20 марта. Ролик появился в Instagram-аккаунте Веры Брежневой. На нем Константин Меладзе играет на пианино, а певица спрашивает, чем это он таким занимается. Музыкант отметил, что какой-то «ерундой» и оба засмеялись.

Поклонники положительно отреагировали на видеозапись, так как до этого думали, что Брежнева и Меладзе расстались и скрывают это. Теперь стало понятно, что их отношения в порядке и переживать не стоит. Также подписчики были рады увидеть своего кумира счастливым и беззаботным.

Напоминаем, что семья на карантине после поездки в Италию – там Брежнева праздновала день рождения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брежнева выложила фото с Меладзе, исполнив желание поклонников. Отметим, что совместное фото с Меладзе появились на страничке певицы неспроста.

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