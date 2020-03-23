«Евровидение -2020» хотят перевести в режим онлайн

Организаторы «Евровидения» рассматривают возможность проведения конкурса в режиме онлайн.

Об этом сообщил Европейский вещательный союз. Рассматривается возможность составления альтернативной программы, в которой не будет конкурентной составляющей.

Исполнители и песни, прошедшие отбор на отмененный из-за коронавируса конкурс, по мнению организаторов, помогут «объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена».

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big собиралась ехать на «Евровидение».

Песенный конкурс «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Представлять Россию должна была петербургская рейв-группа Little Big. Организаторы отметили, что последние несколько недель прорабатывали множество альтернативных вариантов для проведения Евровидения. Однако избежать отмены конкурса не удалось. Решение принял Европейский вещательный союз. «Евровидение-2020» должно было состоятся в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

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