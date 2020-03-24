В России банки поднимают ставки по ипотеке

В России банки поднимают ставки по ипотеке
Фото: https://pixabay.com/

Несколько российских банков начали поднимать ставки по ипотеке и кредитам. Это происходит на фоне обвала рубля, снижения цен на нефть и ситуации с коронавирусом в мире.

Как сообщает РИА Новости, одной из первых финансовых организаций, которая повысила свои ставки, был банк «Открытие», увеличивший ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта. Вклады в рублях и валюте также подняли Совкомбанк и «Тинькофф банк».

Издание отмечает, что есть ряд банков, которые приняли решение оставаться в стороне и не изменять условия. Среди них — ВТБ, Райффайзенбанк, «Почта банк», «Хоум Кредит» и «Опт Банк».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк представил самый худший сценарий кризиса в России. Сбербанк смоделировать три возможных потенциальных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
банк россия ставки по ипотеке
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двое мужчин с ребенком бросаются под машины на КАД, пытаясь остановить авто
Онлайн-трансляции театров Петербурга посмотрело более 2 млн человек
Психолог дала семейным парам советы, как сохранить отношения во время карантина
В России банки поднимают ставки по ипотеке
В Ленобласти будут судить наркодилера за контрабанду 65 кг наркотиков
Финны построят новый жилой комплекс в Калининском районе
В России изобрели ингалятор, облегчающий симптомы коронавируса
В Госдуме ответили на предупреждение о возможном росте цен на бензин