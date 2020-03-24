В России банки поднимают ставки по ипотеке

Несколько российских банков начали поднимать ставки по ипотеке и кредитам. Это происходит на фоне обвала рубля, снижения цен на нефть и ситуации с коронавирусом в мире.

Как сообщает РИА Новости, одной из первых финансовых организаций, которая повысила свои ставки, был банк «Открытие», увеличивший ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта. Вклады в рублях и валюте также подняли Совкомбанк и «Тинькофф банк».

Издание отмечает, что есть ряд банков, которые приняли решение оставаться в стороне и не изменять условия. Среди них — ВТБ, Райффайзенбанк, «Почта банк», «Хоум Кредит» и «Опт Банк».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк представил самый худший сценарий кризиса в России. Сбербанк смоделировать три возможных потенциальных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения коронавируса.