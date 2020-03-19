Сбербанк представил самый худший сценарий кризиса в России

Сбербанк представил самый худший сценарий кризиса в России
Глава Сбербанка Герман Греф. Фото: duma.gov.ru

Сбербанк смоделировать три возможных потенциальных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения коронавируса.

Председатель правления кредитного учреждения Герман Греф отметил, что при самом жёстком сценарии банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и переживет кризис без посторонней поддержки, сообщают «Ведомости».

Самый стрессовый сценарий – это падение цен на нефть до 20 долларов за баррель и доллар по 100 рублей. Кроме того, возможны макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек и частичную остановку работы предприятий.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упали до $29,52 за баррель. Показатели эти стали самыми низкими с зимы 2016 года.

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