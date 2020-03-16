Стоимость нефти Brent упала ниже $30 за баррель впервые с 2016

Котировки нефти продолжают снижаться. Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упали до $29,52 за баррель. Показатели эти стали самыми низкими с января 2016 года.

Падение составило 12,7%, следует из данных торговой площадки на 16:30 по московскому времени. Стоимость фьючерса нефти WTI упала на 10,2% — до $28,8 за барель.

Одной из причин снижения цен стала ситуация с коронавирусом. Существует опасение, что спрос на нефть будет падать из-за распространения инфекции и закрытия границ стран. На фоне этого происходит падение курса рубля по отношению к доллару США и Евро. На данный момент курс евро составляет 84,05, курс доллара — 75,38 за рубль.

Резкий обвал цен на нефть произошел по итогам переговоров стран ОПЕК+ в Вене. Стороны не смогли договориться по поводу сокращения добычи нефти из-за эпидемии коронавируса нового типа, который отрицательно сказывается на спросе. После переговоров стоимость фьючерса на майские поставки нефти марки Brent на бирже ICE снизилась на 42,6%, стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой на апрель — на 48,9%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цены на бензин в России останутся на нынешнем уровне, несмотря на волатильность на рынке нефти. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазонов.