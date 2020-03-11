Минфин подтвердил, что цены на бензин в России не изменятся

Цены на бензин, по прогнозам, не изменятся. Фото: pixabay.com

Цены на бензин, по прогнозам, не изменятся. Фото: pixabay.com

Цены на бензин в России останутся на нынешнем уровне, несмотря на волатильность на рынке нефти. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазонов.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — приводит его слова ТАСС.

По словам министра энергии РФ Александра Новака, стабильность цен на топливо объясняется налоговой системой России. В стране действует специальный демпфирующий механизм, который позволяет снизить влияние цен на мировых рынка на стоимость бензина.

Напомним, обвал цен на нефть произошел по результатам переговоров стран ОПЕК+. Стороны не смогли прийти к соглашению в вопросе сокращения добычи нефти.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что ожидать резкого скачка или падения цен на топливо не стоит. Он подчеркнул, что в России не работает принцип «нефть дешевеет — бензин дешевеет».