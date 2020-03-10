Эксперты: падение стоимости нефти не повлияет на цену бензина

Стоимость бензина на российских заправках останется на прежнем уровне, несмотря на обвал цен на нефть. Ожидать резкого скачка цен на топливо, как и падения, не приходится, считают эксперты.

«Дело в том, что розничная цена у нас де-факто регулируется и задана и растет в рамках инфляции. Единственное, в связи с тем, что рубль резко подешевел вместе с падением цены на нефть, у нас инфляции может быть выше, чем планировалось. И это может привести к большему росту, чем было запланировано до этого», — пояснил gazeta.spb.ru президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

При этом он подчеркнул, что ждать обвала или скачка цен на топливо не стоит. На фоне значительного снижения цены на нефть и как следствие на нефтепродукты был скорректирован курс рубля, что позволило сохранить экспортную альтернативу примерно в том же диапазоне, что и ранее.

В Независимом топливном союзе также напомнили, что налогов в случае отгрузки на внутренний рынок платится значительно больше, чем в случает отгрузок на экспорт.

«Все это ведет к тому, что у нас не работает принцип «нефть дешевеет и бензин дешевеет». У нас бензин стабилен, он растет всегда вне зависимости от того, что происходит с нефтью. Это политика государства», — резюмировал Баженов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам переговоров стран ОПЕК+ в Вене произошел рекордный крах цен на нефть. Сторонам не удалось прийти к соглашению по поводу сокращения добычи нефти из-за эпидемии коронавируса.