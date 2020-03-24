Стало известно число родственников среди однофамильцев

Ученые провели исследование и обнаружили, что люди с редкими фамилиями могут быть дальними родственниками.

Как сообщает РИА Новости, научные сотрудники изучили Y-хромосомы обладателей одинаковых фамилии и выявили у многих общего предка по мужской линии.

В начале 2010-х европейские ученые решили установить происхождение открывшего Америку мореплавателя Христофора Колумба. Его однофамильцы были найдены в Италии и в Испании. Все мужчины с фамилией Колумб сдали свои генетические образцы для анализа ДНК.

Ученые так и не смогли определить происхождение мореплавателя, однако удалось выяснить, что его однофамильцы из Испании имеют общего предка. Распространенные в стране фамилии имеют много родственных линий, однако каждая из них объединяет меньшее число потомков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый объяснил, как можно по фамилии узнать происхождение своего рода.