Настя Ивлеева пообщалась с Джаредом Лето в прямом эфире

Фронтмен рок-группы Thirty Second to Mars общался в прямом эфире со своими подписчиками в Instagram. C некоторыми счастливчиками, которые оставляли комментарий, Лето выходил в совместный эфир. Случайно повезло и Настей Ивлеевой.

Начав разговор, Лето поинтересовался чем же занимается Ивлеева. На что она сообщила музыканту, что является известной ведущей и блогером. Лето был удивлен, что первый раз слышит про девушку. После чего Ивлеева пригласила певца в свое шоу на Youtube, когда, разумеется, коронавирус пойдет на спад.

Вспомнил Джаред Лето и свое участие в “Вечернем Урганте», на котором был целых три раза.

В настоящий момент музыкант находится в самоизоляции. Примечательно, что о пандемии он узнал совсем недавно и был шокирован. Все дело в том, что Лето проводил медитацию и 12 дней жил без доступа к гаджетам, новостям и всему, что происходит за пределами пустыни, в которой он находился.

