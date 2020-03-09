Джаред Лето полез на скалу и едва не погиб

Голливудский актер Джаред Лето чуть не погиб во время занятий скалолазанием.

Обо всем певец рассказал на своей страничке в Instagram. Он написал, что когда был на высоте около 500 футов (примерно 183 метра), его страховочную веревку начал резать острый камень.

Лето отметил, что в тот момент посмотрел вниз на землю и испытал больше осознание своего положения, чем страх, а также немного меланхолии. Однако это певца не остановило, и он продолжил свое восхождение.

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