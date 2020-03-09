«Жесть была»: Надежда Бабкина рассказала о пластике

&#171;Жесть была&#187;: Надежда Бабкина рассказала о пластике
Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkinа

Поклонники заметили, что Надежда Бабкина в последнее время заметно похорошела. Народная артистка России похвасталась, что благодаря интервальному голоданию похудела на 22 килограмма.

Певица не стала отрицать, что она ложилась под нож хирурга. По ее мнению, подобные вмешательства необходимы артистам.

«Я один раз делала круговую подтяжку лица», — призналась Бабкина.

После операции исполнительница была шокирована своим внешним видом. У нее сильно затекли глаза.

«Жесть была! Я ужаснулась», — призналась артистка в эфире шоу «Секрета на миллион».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Алла Пугачева похвасталась новой сумочкой. Поклонники заметили, что аксессуар напоминает женский интимный орган.

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