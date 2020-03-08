Пугачева развеселила поклонников новой сумочкой в виде женского интимного органа

Пугачева развеселила поклонников новой сумочкой в виде женского интимного органа
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева поздравила поклонников с наступлением весны. Артистка выбрала эффектный образ для этой цели.

Певица опубликовала свое портретное фото. На снимке 70-летняя Пугачева запечатлена с закрытыми глазами и в черной шляпе. Зажмуриться ее заставило яркое солнце.

«Желаю побольше солнца в вашу душу», — написала Пугачева в Instagram.

Поклонники положительно оценили новый образ звезды и осыпали певицу комплиментами. Примадонна также показала и необычную деталь своего весеннего образа. Она дополнила свой наряд эффектной сумочкой в пастельных тонах. Многие фолловеры заметили, что аксессуар напомнил им женский интимный орган.

Сумка. Фото: instagram.com/alla_orfey

«Тоже это увидела», — написала подписчица.

«Ничего никому не напоминает?» — спросила девушка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак пошутила про банальные поздравления с 8 марта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алла пугачева инстаграм интим
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Джаред Лето полез на скалу и едва не погиб
«Жесть была»: Надежда Бабкина рассказала о пластике
Неизвестный в шлеме открыл стрельбу в парижской мечети
Пугачева развеселила поклонников новой сумочкой в виде женского интимного органа
Адвокат рассказал о состоянии школьника, подозреваемого в убийстве в Колпино
Спасатели потушили две полыхающие «Газели» на Удельном проспекте
УЕФА отменил традиционные предматчевые рукопожатия из-за коронавируса
Ученые выяснили, как телефоны и компьютеры вызывают маразм и депрессию