Пугачева развеселила поклонников новой сумочкой в виде женского интимного органа

Алла Пугачева поздравила поклонников с наступлением весны. Артистка выбрала эффектный образ для этой цели.

Певица опубликовала свое портретное фото. На снимке 70-летняя Пугачева запечатлена с закрытыми глазами и в черной шляпе. Зажмуриться ее заставило яркое солнце.

«Желаю побольше солнца в вашу душу», — написала Пугачева в Instagram.

Поклонники положительно оценили новый образ звезды и осыпали певицу комплиментами. Примадонна также показала и необычную деталь своего весеннего образа. Она дополнила свой наряд эффектной сумочкой в пастельных тонах. Многие фолловеры заметили, что аксессуар напомнил им женский интимный орган.

«Тоже это увидела», — написала подписчица. «Ничего никому не напоминает?» — спросила девушка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак пошутила про банальные поздравления с 8 марта.