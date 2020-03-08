«Держимся, девушки»: Собчак пошутила про банальные поздравления с 8 марта

&#171;Держимся, девушки&#187;: Собчак пошутила про банальные поздравления с 8 марта
Ксения Собчак. Фото: instagram xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак высказала свое отношение к банальным поздравлениям с Международным женским днем. Речь идет о тех, что рассылают в мессенджерах и социальных сетях.

Обо всем экс-кандидат на пост президента РФ рассказала на своей страничке в Instagram.

«Вот с таким лицом, как на этой фотографии, я читаю бесконечный поток подобного стихотворчества», — подписала снимок Собчак.

Большинство подписчиц согласились с посылом звезды.

«И картинки с цветами еще», — подхватила пользователь соцсети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подписчики намеревались пугать детей совместным фото Собчак и Гудкова.

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