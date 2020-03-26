Полицейские призвали петербуржцев не верить фейковой информации о патрулях в ТЦ

Правоохранители Петербурга и Ленобласти попросили жителей скептически относится к недостоверной информации про коронавирус. Сотрудники опровергли сообщения о ежедневных патрулях по ТЦ по выявлению детей.

Ложная информация начала появляться в социальных сетях. В соответствующих новостях указывалось о патрулировании торговых центров по выявлению детей во время профилактических мероприятий.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, аналогичные сообщения были выявлены и в мессенджерах в других регионах.

В МВД напомнили, что за распространение ложной информации, которая создает в обществе панику, предусмотрена административная ответственность.

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