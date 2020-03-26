Полицейские призвали петербуржцев не верить фейковой информации о патрулях в ТЦ

Полицейские призвали петербуржцев не верить фейковой информации о патрулях в ТЦ
За распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность. Фото: pixabay

Правоохранители Петербурга и Ленобласти попросили жителей скептически относится к недостоверной информации про коронавирус. Сотрудники опровергли сообщения о ежедневных патрулях по ТЦ по выявлению детей.

Ложная информация начала появляться в социальных сетях. В соответствующих новостях указывалось о патрулировании торговых центров по выявлению детей во время профилактических мероприятий.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, аналогичные сообщения были выявлены и в мессенджерах в других регионах.

В МВД напомнили, что за распространение ложной информации, которая создает в обществе панику, предусмотрена административная ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач оценил эффективность чеснока против коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гу мвд коронавирус ложная информация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
России предсказывают новый статус после завершения пандемии коронавируса
«Носятся пожарные и ДПС»: на углу Лермонтовского и Обводного ...
Росгвардейцы задержали преступника, почти угнавшего автомобиль на Херсонской
Саммит G20 не будет доступен представителям прессы
В России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом
Петербуржцам автоматически продлят на полгода субсидии на оплату ЖКУ
Россияне из-за пандемии закупили продуктов на четыре месяца вперед
В Пушкинском районе ликвидировали нефтеразлив