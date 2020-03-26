Врач оценил эффективность чеснока против коронавируса

Врач-гомеопат напомнил, что в русской традиции существует дешевое растение, которое считается панацеей от любых заболеваний – это чеснок. Однако от новой инфекции он защитить не сможет.

Михаил Лущик рассказал, что зараженного коронавирусом смогут излечить только в медучреждениях. Не смотря на это, по словам врача, необходимо самостоятельно стараться укреплять своей иммунитет.

«Чеснок сможет отсечь обычные вирусы», — заявил специалист.

В интервью радио Sputnik врач подчеркнул, что польза от чеснока высокая, но злоупотреблять его употреблением не стоит.

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