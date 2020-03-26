Врач оценил эффективность чеснока против коронавируса

Врач оценил эффективность чеснока против коронавируса
Чеснок. Фото: pixabay

Врач-гомеопат напомнил, что в русской традиции существует дешевое растение, которое считается панацеей от любых заболеваний – это чеснок. Однако от новой инфекции он защитить не сможет.

Михаил Лущик рассказал, что зараженного коронавирусом смогут излечить только в медучреждениях. Не смотря на это, по словам врача, необходимо самостоятельно стараться укреплять своей иммунитет.

«Чеснок сможет отсечь обычные вирусы», — заявил специалист.

В интервью радио Sputnik врач подчеркнул, что польза от чеснока высокая, но злоупотреблять его употреблением не стоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант, разъезжающий по Петербургу без прав, ответит перед судом. Мужчина катался с поддельным удостоверением.

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