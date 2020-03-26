Мигрант, разъезжающий по Петербургу без прав, ответит перед судом

Мигрант, разъезжающий по Петербургу без прав, ответит перед судом
Уголовное дело было направлено мировому судье судебного участка № 63 Кировского района. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Кировского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина Узбекистана. Мужчина предъявил правоохранителям поддельные права, из-за чего отправится под суд.

Все произошло в январе настоящего года у дома №105 по проспекту Ветеранов. Согласно данным следствия, сотрудники дорожной инспекции попросили мигранта предъявить права.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, выяснилось, что мужчина разъезжал по городу с поддельным водительским удостоверением.

Уголовное дело было направлено мировому судье судебного участка №63 Кировского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сердобольской конфликт между водителями закончился стрельбой.

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