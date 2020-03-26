На Сердобольской конфликт между водителями закончился стрельбой

Мужчина из Hyundai Sonata выстрелил в такси Hyundai Solaris. Фото: pixabay

Мужчина из Hyundai Sonata выстрелил в такси Hyundai Solaris. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга правоохранители проводят проверку по факту конфликта со стрельбой между водителями корейских седанов.

Все произошло в ночь на среду, 25 марта, у дома №5 по Сердобольской улице. В 1:15 в отдел полиции поступило сообщение от 22-летнего водителя такси. Он сообщил, что мужчина за рулем Hyundai Sonata «подрезал» его автомобиль такси Hyundai Solaris.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель добавил, что агрессивно настроенный мужчина вышел из салона авто, нецензурно выругался и выстрелил в его сторону, после чего скрылся.

Полицейские выяснили, кому принадлежит Hyundai Sonata, а также приметы злоумышленника.

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