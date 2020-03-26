На Сердобольской конфликт между водителями закончился стрельбой

На Сердобольской конфликт между водителями закончился стрельбой
Мужчина из Hyundai Sonata выстрелил в такси Hyundai Solaris. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга правоохранители проводят проверку по факту конфликта со стрельбой между водителями корейских седанов.

Все произошло в ночь на среду, 25 марта, у дома №5 по Сердобольской улице. В 1:15 в отдел полиции поступило сообщение от 22-летнего водителя такси. Он сообщил, что мужчина за рулем Hyundai Sonata «подрезал» его автомобиль такси Hyundai Solaris.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель добавил, что агрессивно настроенный мужчина вышел из салона авто, нецензурно выругался и выстрелил в его сторону, после чего скрылся.

Полицейские выяснили, кому принадлежит Hyundai Sonata, а также приметы злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Песочном помощник бизнес-тренера украл из дома работодателя 11 миллионов и прогулял их.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб полицейские происшествия стрельба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Сердобольской конфликт между водителями закончился стрельбой
Гражданина Узбекистана будут судить в Петербурге за поддельные права
В Песочном помощник бизнес-тренера украл из дома работодателя 11 миллионов ...
Жителя Петербурга подозревают в убийстве собственных родителей
В Стрельне госпитализировали ребенка, который рухнул под лед в бассейне
Петербуржец лишился кредитного Toyota Land Cruiser за 4 миллиона
Пенсионерка из Красносельского района перевела злоумышленникам 150 тысяч рублей
Полиция поймала мошенниц, которые обворовали на 2 млн трех старушек