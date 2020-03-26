В Песочном помощник бизнес-тренера украл из дома работодателя 11 миллионов и прогулял их

У бизнес-тренера в Курортном районе Санкт-Петербурга похитили крупную сумму денег в валюте из тайника. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении, на него завели уголовное дело.

Все произошло в период с 15 ноября 2019 года до 21 марта 2020 года в поселке Песочный, когда хозяин дома находился в длительной заграничной поездке. Мужчина обратился в полицию после обнаружения пропажи 150 тыс. американских долларов.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, в среду, 25 марта, полицейские задержали подозреваемого, 39-летнего ранее судимого жителя Сертолово.

Подозреваемый уже пять лет работает помощником по дому у потерпевшего. Оперативники полагают, что в период с 15 ноября минувшего года до 21 марта текущего года злоумышленник похитил из его сейфа 150 тыс. американских долларов. В это время предприниматель находился за границей. А по возвращении не нашел денег.

Как рассказал подозреваемый, он воровал денежные средства частями в разные дни. На них он приобрел ноутбук, одежду, а также потратил деньги в ресторанах.

Похищенное удалось частично изъять.

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