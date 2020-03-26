В Стрельне госпитализировали ребенка, который рухнул под лед в бассейне

В Стрельне госпитализировали ребенка, который рухнул под лед в бассейне
Ребенок провалился под лед в бассейне. Фото: pixabay

В Петродворцовом районе Петербурга госпитализировали четырехлетнего ребенка после утопления в пресной воде.

Все произошло в среду, 25 марта, в Стрельне. В отдел полиции поступило сообщение из детской городской больницы №1. Сотрудникам рассказали, что мальчика увезли в медучреждение из частного дома.

Как стало известно gazeta.spb.ru, состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое. Родители мальчика рассказали, что ребенок по их недосмотру провалился под лед в бассейне, который находился во дворе.

Семья пострадавшего полная и благополучная.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец лишился кредитного Toyota Land Cruiser за 4 миллиона.

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