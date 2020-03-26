Петербуржец лишился кредитного Toyota Land Cruiser за 4 миллиона

В Выборгском районе Северной столицы стражи порядка разыскивают злоумышленника, похитившего дорогостоящую иномарку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 25 марта, в отдел полиции обратился 28-летний горожанин. Безработный мужчина рассказал, что с проезжей части дороги напротив дома №13 по Новолитовской улице неизвестный похитил принадлежащий ему внедорожник Toyota Land Cruiser 150.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель отметил, что машина пропала в период с 12 часов 22 марта до 23 часов 24 марта. Иномарку он оценил в 4,093 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, неизвестный обчистил квартиру в Стрельне на 3 млн рублей.