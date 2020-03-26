В Стрельне квартиру гендиректора «Российского морского судоходства» обчистили на 3 миллиона

В Стрельне квартиру гендиректора &#171;Российского морского судоходства&#187; обчистили на 3 миллиона
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Петродворцовом районе Северной столицы злоумышленник обчистили квартиру гендиректора ФАУ «Российское морское судоходство». Сумма ущерба составила 3 млн 244 тыс. 855 рублей.

Все произошло в поселке Стрельна. Житель дома №23 на Львовской улице обратился в полицию. Он рассказал, что неизвестный похитил 40 тыс. рублей, 35 тыс. евро, 1 тыс. долларов и ювелирные изделия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель добавил, что замки входной двери были взломаны.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «представитель» крупнейшего банка сняла с карты петербурженки крупную сумму.

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