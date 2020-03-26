Лже-представитель крупнейшего банка сняла с карты петербурженки почти 50 тысяч

Заявительница сообщила предполагаемой злоумышленнице номер своей банковской карты и три цифры на ее обороте. Фото: pixabay

Заявительница сообщила предполагаемой злоумышленнице номер своей банковской карты и три цифры на ее обороте. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга местная жительница стала жертвой мошенницы. С карты заявительницы сняли почти 50 тыс. рублей.

Все произошло в среду, 24 марта. На следующий день в отдел полиции обратилась учительница начальных классов. Она рассказала, что около 19:30 ей позвонила женщина, которая представилась представителем крупнейшего банка, а после похитила с ее карты 48 тыс. 960 рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница сообщила предполагаемой злоумышленнице номер своей банковской карты и три цифры на ее обороте. Неизвестная звонила с номера +7-495-308-38-92.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после трагедии на Казанской полицейские нашли записку предполагаемого убийцы.