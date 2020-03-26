После трагедии на Казанской полицейские нашли записку предполагаемого убийцы

В Красногвардейском районе Петербурга, где произошло жестокое убийство, правоохранители изъяли записку подозреваемого в преступлении.

Трагедия случилась в среду, 25 марта, в квартире дома №20 по Казанской улице. С места преступления были изъяты два ножа, мобильные телефоны и записка подозреваемого.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, злоумышленник зарезал свою 50-летнюю мать и ранил 55-летнего отца. Пострадавший скончался в «скорой» позднее от полученных травм.

Мужчина состоял на учете в психо-неврологичееском диспансере. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина решился на преступление, чтобы помочь родителям «избавиться от страданий».