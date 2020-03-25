В Петербурге мужчина убил своих родителей

В Петербурге мужчина убил своих родителей
В произошедшем разбирается полиция. Фото: Baltphoto

Трагедия произошла поздно вечером, в среду, 25 марта.

На Казанской улице в Красногвардейском районе мужчина убил отца и мать. Мать от ножевых ранений скончалась сразу, отца пытались спасти, но старания медиков оказались безуспешными.

Убийцу с поличным задержали на месте преступления и доставили в местный отдел полиции. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на свой источник.

Чуть позднее стало известно, что мужчина решился на преступление, чтобы помочь родителям «избавиться от страданий». Их общую собаку он трогать не стал. Помимо этого, выяснилось, что мужчина, работающий охранником, ранее лежал в психиатрической больнице. Об этом сообщает группа «Мэш на Мойке» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Саратова получил десять лет колонии за убийство официантки в Ленобласти.

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Казанская улица красногвардейский район убийство
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