Житель Саратова получил десять лет колонии за убийство официантки в Ленобласти

Приозерский городской суд приговорил жителя Саратова к лишению свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Убийство произошло в сентябре прошлого года. Суд установил, что мужчина, приехавший из Саратова в Ленобласть на заработки, пришел в кафе в поселке Сосново Приозерского района к своей знакомой, работавшей официанткой, чтобы выяснить отношения. В это время в кафе не было посетителей, сообщили в Следственном комитете по Ленобласти. В ходе конфликта мужчина нанес множество ударов ножом в лицо и тело потерпевшей, после чего похитил мобильный телефон убитой и скрылся с места преступления. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против чужой собственности судами Саратовской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что предприниматель из Северной столицы решил избавиться от конкурента из Ленинградской области, заказав его убийство за 700 тысяч. Убийства, однако, так и не произошло, а злоумышленника задержали.