Петербургский бизнесмен заказал убийство конкурента из Ленобласти

Петербургский бизнесмен заказал убийство конкурента из Ленобласти
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

Предприниматель из Северной столицы решил избавиться от конкурента из Ленинградской области, заказав его убийство за 700 тысяч. Убийства, однако, так и не произошло, а злоумышленника задержали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все началось еще в декабре прошлого года. Тогда полиция получила информацию о готовящемся убийстве под Всеволожском. Стражи порядка установили заказчика — им оказался пожилой бизнесмен, владеющий двумя компаниями.

Чтобы избавиться от конкурента он начал искать исполнителя, который за деньги убьет ленинградца, инсценировав несчастный случай. Жертвой должен был стать гендиректор компании, проживающий во Всеволожском районе.

28 февраля бизнесмен встретился с «исполнителем», роль которого сыграл полицейский, и передал ему данные о жертве. Он пообещал «киллеру» 700 тысяч рублей и передал ему задаток в размере 200 тысяч рублей.

Спустя несколько дней бизнесмен вновь встретился с «киллером» и передал ему оставшиеся сведения о жертве. Еще через две недели, 15 марта, заказчик передал «киллеру» 500 тысяч рублей, считая, что убийство уже совершено. Его задержали при передаче денег у дома №3 на улице Савушкина.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить подозреваемых в убийстве семьи спустя 15 лет.

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