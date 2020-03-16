В Петербурге будут судить подозреваемых в убийстве семьи спустя 15 лет

В Петербурге будут судить подозреваемых в убийстве семьи спустя 15 лет
Мужчины предстанут перед судом. Фото: Pixabay

Уголовное дело завели сразу на двух мужчин, которых обвиняют сразу по нескольким статьям.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем сообщает СК России по Санкт-Петербургу. Наконец, спустя 15 лет, расследование уголовного дела об убийстве семьи бизнесмена завершено. В зверской расправе над предпринимателем, его супругой и двумя детьми подозревают 63-летнего генерального директора ООО «Троицкий дом» Александра Тютина и 42-летнего Александра Зотова.

По предварительным данным, Тютин нанял Зотова для того, чтобы тот убил компаньона по бизнесу Зейналова и его семью. Киллер проник в дом, где проживали Зейналовы, напал на 14-летнюю девочку, затем выстрелил в ее мать. Маленький мальчик пытался спрятаться, но он был найден и убит топором. В последнюю очередь пулю получил глава семьи. За это исполнитель получил 10 тысяч долларов.

Обоих удалось задержать после того, как Тютин вновь нанимал киллера для расправы над другим человеком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский бизнесмен запланировал убийство соседа.

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