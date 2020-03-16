В Петербурге будут судить подозреваемых в убийстве семьи спустя 15 лет

Уголовное дело завели сразу на двух мужчин, которых обвиняют сразу по нескольким статьям.
Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем сообщает СК России по Санкт-Петербургу. Наконец, спустя 15 лет, расследование уголовного дела об убийстве семьи бизнесмена завершено. В зверской расправе над предпринимателем, его супругой и двумя детьми подозревают 63-летнего генерального директора ООО «Троицкий дом» Александра Тютина и 42-летнего Александра Зотова.
По предварительным данным, Тютин нанял Зотова для того, чтобы тот убил компаньона по бизнесу Зейналова и его семью. Киллер проник в дом, где проживали Зейналовы, напал на 14-летнюю девочку, затем выстрелил в ее мать. Маленький мальчик пытался спрятаться, но он был найден и убит топором. В последнюю очередь пулю получил глава семьи. За это исполнитель получил 10 тысяч долларов.
Обоих удалось задержать после того, как Тютин вновь нанимал киллера для расправы над другим человеком.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский бизнесмен запланировал убийство соседа.