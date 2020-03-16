Петербургский бизнесмен запланировал убийство соседа

Подозреваемый и сосед были партнерами по бизнесу. Фото: unsplash.com

Подозреваемый и сосед были партнерами по бизнесу. Фото: unsplash.com

Бизнесмена из Петербурга задержали по подозрению в заказе на убийство по найму. Как полагает следствие, он планировал избавиться от соседа по элитному коттеджному поселку «Медное озеро-2».

Подозреваемый был задержан при передаче денег за исполнение убийства вечером 15 марта. Исполнителем заказа оказался сотрудник Главка, который работал под прикрытием. Само убийство было инсценировано для того, чтобы выйти на бизнесмена, пишет 47news со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пойти на убийство соседа бизнесмен решил из-за финансового конфликта. Сосед, якобы, требовал с предпринимателя крупную сумму, которую ранее предоставил как инвестиции в проект. Отдавать деньги бизнесмен, видимо, не планировал и потому решил пойти на убийство.

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