В Петербурге раскрыто нападение на бизнесмена

У одного из нападавших в квартире был обнаружен пистолет. Фото: Pixabay.com

У одного из нападавших в квартире был обнаружен пистолет. Фото: Pixabay.com

По предварительным данным, избиение заказал конкурент пострадавшего.

Сам инцидент случился в конце января 2020 года. Коммерческий директор строительной компании обратился в полицию Приморского района, где рассказал, что на него совершили нападение неизвестные, в результате чего он оказался в больнице с множественными травмами.

В связи с данными обстоятельствами, было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 статьи 112 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Спустя 1,5 месяца сотрудники уголовного розыска смогли найти и задержать подозреваемых в данном преступлении. Ими оказались ранее привлекавшиеся к ответственности мужчины возраста 33 и 40 лет. Помимо этого был задержан возможный 40-летний заказчик, который является директором конкурентной строительной фирмы, и 47-летний организатор избиения.

Согласно версии следствия, предложение о нападении было озвучено возможным заказчиком организатору ещё в августе 2019 года. В результате, были найдены двое возможных исполнителей, которые за 100 тысяч рублей согласились совершить данное преступление. За пострадавшим следили полгода, прежде чем напасть. Но 21 января задуманное все же удалось реализовать. Жертву избили железным прутом и резиновым молотком.

На данный момент, подозреваемые в заказе и нападении задержаны. Организатор пока что находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский сержант получил условный срок за избиение подчиненных.