Петербургский сержант получил условный срок за избиение подчиненных

Санкт-Петербургский гарнизонный военный приговорил к четырем годам лишения свободы условно сержанта Сабита Мукашева, избившего трех своих подчиненных.

Свою вину он не признал и заявил, что насилия к рядовым не применял, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Мукашев в комнате досуга «желая продемонстрировать свое мнимое превосходство» избил рядового. Он множество раз ударил его кулаками по бедрам и плечам. После чего ударил по шее другого подчиненного и ущипнул его за плечо. Третьего рядового Мукашев также избил кулаками по шее и ударил и ущипнул за плечо.

В суде Мукашев заявил, что рядовые его оговорили, а дать показания против него их заставили работники прокуратуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге водитель и его сын избили сотрудников ГИБДД.