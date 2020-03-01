После погони на Колтушском водитель и его сын избили сотрудников ГИБДД

На Колтушском шоссе во Всеволожске развернулась погоня в лучших традициях мирового кинематографа. Водитель и его сын попытались скрыться на Mitsubishi, а затем избили сотрудников ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля. У дома 11 по Колтушскому шоссе наряд патрульно-постовой службы попытался остановить Mitsubishi, ехавший по обочине. Водитель требования ГИБДД проигнорировал и увеличил скорость.

«В результате было организовано преследование, в ходе которого служебный автомобиль совершил столкновение с иномаркой нарушителя», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям удалось остановить Mitsubishi. За рулем авто находился 44-летний гражданин одного из закавказских государств, а на пассажирском сидении — его 21-летний сын. Оба мужчины нигде не работают. Водитель был в состоянии опьянения.

Во время оформления ДТП водитель и его сын нанесли телесные повреждения полицейским. После чего младшему из них удалось скрыться.

Водителя доставили в отдел полиции. Его сына удалось поймать вечером следующего дня. Возбуждены уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Младший из подозреваемых задержан, его отцу предъявлена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Комендантском проспекте иномарка врезалась в бордюр во время погони.