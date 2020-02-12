Иномарка врезалась в бордюр , уходя от погони на Комендантском

Сотрудники ДПС с погоней задержали нарушителя ПДД. Все произошло ночью в среду, 12 февраля.

Как сообщили в петербургском отделе пропаганды, автомобилиста на Hyundai попросили остановиться на Комендантском проспекте, однако просьба инспекторов была проигнорирована. В итоге правоохранители начали погоню. Задержать нарушителя удалось после того, как иномарка врезалась в бордюр.

Водитель и пассажир иномарки хотели сбежать с места происшествия, однако были задержаны. Один из инспекторов получил травму ноги, когда ежал за хулиганами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГИБДД получит право отменять результаты незаконного техосмотра.