ГИБДД получит право отменять результаты незаконного техосмотра

Российское Министерство транспорта обнародовало проект изменения в правила прохождения техосмотра.

Теперь сотрудники ГИБДД получат право аннулировать результаты техосмотра, если он на самом деле не проводился или проводился с нарушением правил.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на проект постановления правительства РФ, разработанный в Минтрансе документ вступит в силу с 8 июня 2020 года. Вместе с ним вступит в силу новый закон о ТО. Цель этой инициативы заключается в исключении возможности покупки карты без прохождения техосмотра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГИБДД могут убрать баллы в экзамене на права. Штрафные баллы могут убрать из практического экзамена на получение водительских прав.