ГИБДД получит право отменять результаты незаконного техосмотра

ГИБДД получит право отменять результаты незаконного техосмотра
Сотрудники ГИБДД. Фото: Baltphoto

Российское Министерство транспорта обнародовало проект изменения в правила прохождения техосмотра.

Теперь сотрудники ГИБДД получат право аннулировать результаты техосмотра, если он на самом деле не проводился или проводился с нарушением правил.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на проект постановления правительства РФ, разработанный в Минтрансе документ вступит в силу с 8 июня 2020 года. Вместе с ним вступит в силу новый закон о ТО. Цель этой инициативы заключается в исключении возможности покупки карты без прохождения техосмотра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГИБДД могут убрать баллы в экзамене на права. Штрафные баллы могут убрать из практического экзамена на получение водительских прав.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гибдд минтранс техосмотр
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка врезалась в бордюр , уходя от погони на Комендантском
Петербуржца задержали за убийство в Чечне, совершенное 16 лет назад
Уровень доверия Путину за два года снизился почти в два раза
В Японии число заразившихся коронавирусом на лайнере превысило 170 человек
В России выписали из больницы второго пациента, переболевшего коронавирусом
ГИБДД получит право отменять результаты незаконного техосмотра
Власти Забайкалья эвакуируют российского кота Пипито из Китая
В Ленобласти растет заболеваемость гриппом