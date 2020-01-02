ГИБДД могут убрать баллы в экзамене на права

«К 1 октября 2020 года планируем, что на результатах научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге — вопрос ближайших нескольких месяцев», — рассказал РИА Новости замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД.