ГИБДД могут убрать баллы в экзамене на права

Штрафные баллы могут убрать из практического экзамена на получение водительских прав. С октября уже вступят в силу другие поправки проведения данного экзамена.
«К 1 октября 2020 года планируем, что на результатах научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге — вопрос ближайших нескольких месяцев», — рассказал РИА Новости замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД.
На данный момент при сдаче практического экзамена можно получить пять штрафных баллов.
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