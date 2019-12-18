Депутаты Петербурга не стали просить Медведева отказываться от мусоросжигания

Депутаты Петербурга не стали просить Медведева отказываться от мусоросжигания
Законодательное собрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Заксобрание Петербурга отказалось выступать против включения показателей мусоросжигания в национальный проект «Экология». Решение принято парламентским большинством.

Депутаты не стали рассматривать проект обращения к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

С призывом отказаться от включения в федеральный проект о комплексной системе обращения с ТКО показателя «утилизации твердых коммунальных отходов посредством их сжигания с производством электрической и (или) тепловой энергии» к Медведеву рассчитывала обратиться депутат Надежда Тихонова. Однако поддержки коллег она не нашла.

Тихонова отмечает, что реализация этого проекта может привести к негативным необратимым последствия для окружающей среды, а также может снизить уровень санитарно-эпидемиологического благополучия россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга выступили против строительства мусоросжигательного завода в Левашово.

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