Путин предложил выплачивать имеющим право на маткапитал по 5 тысяч

В России семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет включительно. Выплаты будут осуществляться ежемесячно.

Соответствующее заявление сделал российский лидер Владимир Путин. В обращении к гражданам президент заявил, что семьи необходимо поддерживать, особенно те, где родители находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, президент поручил правительству ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше. Данные пособия распространяются на семьи с доходами ниже прожиточного минимума в регионе. Они составят примерно 5,5 тыс. рублей на одного ребенка.

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