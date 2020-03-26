У Натальи Ветлицкой подозревают коронавирус

Певица рассказала о плохом самочувствие в социальной сети Instagram.

Ухудшение состояния произошло неделю назад. У Ветлицкой скакала температура, появился кашель. Вчера, 25 марта, она направилась в клинику, потому что кашель становился хуже. Ночь певица провела в медицинском учреждении под присмотром врачей. Были взяты необходимые анализы крови, сделан рентген легких.

Точно же определить, вирус у артистки или нет, врачи не могли. Но с такими же симптомами многие находятся на самоизоляции.

Напомним, певица находится в Испании. Она подтвердила, что к мерам безопасности в стране относятся весьма серьезно.

В заключении певицы написали, что у нее возможен COVID-19. Но точно диагноз не подтвердили.

Сейчас Ветлицкая находится дома и контролирует свое состояние. В случае, если температура не будет сбиваться, она должна будет вернуться в госпиталь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Наталья Ветлицкая после триумфального возвращения покинула Россию.