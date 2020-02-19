Певица Наталья Ветлицкая после триумфального возвращения покинула Россию

Артистка пожаловалась на плохое самочувствие и отправилась лечиться в Испанию.

Об этом стало известно 18 февраля. Обо всем певица Наталья Ветлицкая написала в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что простудилась во время выступлений и была вынуждена вернуться в Испанию, чтобы поправить здоровье. Теперь ей намного лучше и скоро артистка собирается возвращаться – как только вылечит горло и нос.

Напоминаем, что недавно Ветлицкая спустя долгий перерыв вернулась в Россию и дала несколько концертов. До этого, уверяли СМИ, певица говорила, будто бы никогда не хочет приезжать на родину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ветлицкая продемонстрировала платье более чем за 300 тыс. рублей.