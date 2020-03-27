Москва в шоке: Собчак опасается, что вся тусовка «уже заразилась»

Теория пяти рукопожатий в действии. Народный артист России 78-летний Лев Лещенко в тяжёлом состоянии в больнице, у него короновирус. Находится в реанимации, у него отек легких. Он 12 марта прилетел из США, а 13 марта, согласно фотоотчетам светских СМИ, Лев Лещенко был на вечеринке в честь сестры продюсера и композитора Игоря Крутого, где здоровался за руку и обнимался со многими своими коллегами и друзьями.В том числе и с самим Игорем Крутым, который, через пару минут уже обнимался с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем Президента России Владимира Путина.

Через неделю после этой вечеринки Песков сопровождал Путина во время его визита в больницу в Коммунарке, где уже в это время и находился тяжело больной Лев Лещенко.

Сам Владимир Путин также не может избавиться от привычки жать всем руки: даже в больнице в Коммунарке, он не удержался от рукопожатия с главврачом, хотя в условиях пандемии это и не рекомендуется делать. Кстати, в этой же привычке был замечен и Президент Франции Эмануэль Макрон, который тоже продолжает жать всем руки.

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак написала в своем Instagram, что вся московская шоу-тусовка в тревоге: мол «Лев Лещенко всех заразил». И действительно, светских мероприятий много, везде распространены рукопожатия, так что стоит, к великому сожалению, ожидать новостей о новых заразившихся. Как известно, короновирус имеет инкубационный период ото 5 до 11 дней. Именно поэтому для карантина выбран именно минимум 14-дневный срок.

А среди гостей вечерники Игоря Крутого были Николай Басков, Владимир Винокур, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Лера Кудрявцева, Валерий Леонтьев, Александр Серов и другие. Вчера, 26 марта, появилась новость, что певец и композитор Игорь Николаев, по сообщениям СМИ увезен в больницу, по диагноз коронавирус не подтвердился — у него нашли пневмонию. Хотя именно это заболевание и может вызвать новый вирус.

Традиция рукопожатий берет свое начало в средние века, когда вооруженные мечами мужчины жали друг другу правую руку в знак того. что не собираются нападать — меч, саблю, кинжал, как правило, держали в правой руке. А оставляя свободной левую руку воин тем самым показывал, что он готов защищаться (в ней держали щит).

Теория пяти рукопожатий гласит, что каждый человек в мире знаком друг с другом через пять рукопожатий: то есть, каждый знает того, кто знает того, кто знает того, кто знает того, кто знает того кто знает Путина, Обаму, Меркель, Папу Римского и т д.