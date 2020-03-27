Петербуржцы уверяют, что в метро, как и раньше много людей

В доказательство они показывают ролики с огромными очередями к эскалаторам.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем рассказали горожане в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они отмечают, что не заметили уменьшение пассажиропотока, о котором говорят в пресс-службе подземки. Так, например, на станции метро «Ладожская» петербуржцам приходится толпиться у эскалаторов. То же происходит на «Нарвской». Пассажиры убеждены, что это из-за увеличения интервала между поездами.

Пользователи отмечают, что в метро в такое время находиться опасно – если кто-то в толпе болеет, то заразиться могут десятки людей. Напоминаем, что с субботы в Петербурге перестанет работать льготные проездные – горожан просят оставаться дома на протяжении недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что метро в Петербурге временно будет работать по графику выходного дня.