Метро в Петербурге временно будет работать по графику выходного дня

Метро в Петербурге временно будет работать по графику выходного дня
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Петербургский метрополитен сделал объявление, что подземка временно будет работать по графику выходного дня.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, причиной нового режима работы метро стало существенное сокращение пассажиропотока на фоне распространения коронавируса в стране. Ограничения будут введены в период с 30 марта по 4 апреля.

Такой режим работы затронет расписание движения поездов и работы вестибюлей станций. Кроме того, на указанный период закрывают вестибюли станций «Технологический институт — 1», «Достоевская» и Площадь Александра Невского — 2″.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток метро Петербурга из-за карантина снизился на 930 тысяч человек.

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